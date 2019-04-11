Алли, вероятно, сломал руку, но может продолжить играть с травмой

Теги тоттенхэмделе аллитравмы

Алли, вероятно, сломал руку, но может продолжить играть с травмой

Ведущий хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли выбыл из строя из-за травмы руки, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист, вероятно, сломал запястье в матче против "Манчестер Сити".

"Шпоры" пока не предоставили официальных комментариев о повреждении полузащитника.

Между тем, СМИ предполагают, что Алли будет играть даже с гипсом. Медики лондонского клуба намерены сделать всё возможное, чтобы игрок помог команде в заключительных матчах сезона.

В текущей кампании англичанин забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

Не пропустите: "Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за Перишича. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хамес хочет перейти в "Наполи"

Хамес хочет перейти в "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Челси Челси 33 66
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут Борнмут 33 38
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 33 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов