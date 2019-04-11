Алли, вероятно, сломал руку, но может продолжить играть с травмой
Ведущий хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли выбыл из строя из-за травмы руки, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, футболист, вероятно, сломал запястье в матче против "Манчестер Сити".
"Шпоры" пока не предоставили официальных комментариев о повреждении полузащитника.
Между тем, СМИ предполагают, что Алли будет играть даже с гипсом. Медики лондонского клуба намерены сделать всё возможное, чтобы игрок помог команде в заключительных матчах сезона.
В текущей кампании англичанин забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.
Не пропустите: "Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за Перишича. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
РФС определил место проведения финала Кубка России
-
Адвокат рассказал, когда прокурор попросит наказание для Кокорина и Мамаева
-
СМИ: "Матч ТВ" больше не будет показывать АПЛ
-
Диего Коста получил длительную дисквалификацию за оскорбление матери арбитра
-
УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
Гончаренко: "Дивеев может вырасти в защитника уровня Игнашевича или Березуцких"
-
Хамес хочет перейти в "Наполи"
-
Жена Кокорина недовольна работой российских журналистов
-
Погба прокомментировал поражение от "Барселоны"
-
Стало известно, кем "Манчестер Юнайтед" заменит Эрреру
-
РФС определил место проведения финала Кубка России
-
"Ювентус" готов заплатить полную сумму отступных за Маноласа
-
Алли, вероятно, сломал руку, но может продолжить играть с травмой
-
Адвокат рассказал, когда прокурор попросит наказание для Кокорина и Мамаева
-
Сарри не исключил масштабную ротацию в матче Лиги Европы
-
Коноплянка хочет покинуть "Шальке"
-
СМИ: "Матч ТВ" больше не будет показывать АПЛ
-
Владельцы ПСЖ могут купить клуб из Чемпионшипа
-
Три основных игрока "Арсенала" рискуют пропустить матч с "Наполи"
-
"Вулверхэмптон" готовится обновить свой трансферный рекорд
-
Биатлонист Тихонов: "Я бы отправил Кокорина и Мамаева на пару лет в нормальный трудовой лагерь"
-
Лига 1 наказала Тухеля дисквалификацией
-
Сауль задумался об уходе из "Атлетико"
-
Ракитич провёл юбилейный матч в еврокубках
-
1
"Барселона" повторила рекорд "Реала" и "Челси" в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14