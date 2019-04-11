Алли, вероятно, сломал руку, но может продолжить играть с травмой

Ведущий хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли выбыл из строя из-за травмы руки, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист, вероятно, сломал запястье в матче против "Манчестер Сити".

"Шпоры" пока не предоставили официальных комментариев о повреждении полузащитника.

Между тем, СМИ предполагают, что Алли будет играть даже с гипсом. Медики лондонского клуба намерены сделать всё возможное, чтобы игрок помог команде в заключительных матчах сезона.

В текущей кампании англичанин забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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