Алли выбыл на неопределённый срок

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Алли выбыл на неопределённый срок

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли выбыл на неопределённый срок, сообщает BBC.

По сведениям издания, 22-летний футболист получил травму подколенного сухожилия. Сроки его восстановления станут известны после прохождения углублённого медобследования.

Стоит отметить, что Алли стал пятым игроком в лазарете "шпор" после Харри Кейна, Лукаса Моуры, Виктора Ваньямы и Муссы Сиссоко.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "Тоттенхэм" 25 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Тоттенхэм" на последних минутах вырвал победу над "Фулхэмом". | http://soccernews.ru

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