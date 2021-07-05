Алли высказался о работе с Моуринью

Теги тоттенхэмжозе моуриньюделе алли

Алли высказался о работе с МоуриньюФото: инстаграм Алли/Автор неизвестен

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли поделился мнением о своем игре под руководством португальского тренера Жозе Моуринью.

"Я могу винить только себя. Мне нужно играть на таком уровне, чтобы меня было тяжело не поставить в состав. Я никого не виню – только себя.

Работа с Моуринью – прекрасный опыт, я многое узнал от него", – сказал англичанин.

В прошедшем сезоне полкзащитник сыграл пятнадцать матчей в АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

Также не пропустите: ЦСКА потерпел первое поражение при Березуцком. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Жослен Гурвеннек - главный тренер "Лилля"

Официально: Жослен Гурвеннек - главный тренер "Лилля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов