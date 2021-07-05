Алли высказался о работе с Моуринью

Фото: инстаграм Алли/Автор неизвестен

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли поделился мнением о своем игре под руководством португальского тренера Жозе Моуринью.

"Я могу винить только себя. Мне нужно играть на таком уровне, чтобы меня было тяжело не поставить в состав. Я никого не виню – только себя.

Работа с Моуринью – прекрасный опыт, я многое узнал от него", – сказал англичанин.

В прошедшем сезоне полкзащитник сыграл пятнадцать матчей в АПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

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