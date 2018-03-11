Алли забивает не меньше 10 голов в третьем сезоне за "Тоттенхэм" подряд

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Алли забивает не меньше 10 голов в третьем сезоне за "Тоттенхэм" подряд

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" играет против "Борнмута" (2:1, второй тайм).

Первый гол "шпор" в этом поединке на счету полузащитника Деле Алли, который стал для него 10-м в этом сезоне.

Стоит отметить, что 21-летний Алли забивает не меньше 10 голов в третьем сезоне в "Тоттенхэме" подряд.

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