Алли заявил, что изначально не понравился Почеттино

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Алли заявил, что изначально не понравился Почеттино

Хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли рассказал о первых днях в клубе.

"Когда я только подписал соглашение с "Тоттенхэмом", то пришел посмотреть на тренировочное поле, но Почеттино тогда не было в расположении клуба. Я не видел его до начала предсезонки. Мне было очень трудно, потому что я не знал, какое впечатление на него произвел.

Первый личный разговор случился при помощнике Почеттино Хесусе Пересе. Они о чем-то говорили по-испански, а потом Перес повернулся ко мне и сказал: "Изначально ты не понравился тренеру". Почеттино смотрел мне в глаза, чтобы понаблюдать за моей реакцией. Я потерял дар речи! Тогда Перес помолчал некоторое время, а затем добавил: "Но теперь он тебя любит" - приводит слова Алли FourFourTwo.

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