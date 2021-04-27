Аллигатор прервал тренировку "Торонто" (видео)

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Аллигатор прервал тренировку "Торонто" (видео)Фото: Твиттер @TorontoFC 
Крайне необычный случай произошел на тренировке футболистов клуба "Торонто", выступающего в MLS. Прямо во время занятий на поле появился аллигатор. Видео с участием незваного гостя разместила пресс-служба клуба на своем аккаунте в Твиттере.

Для Флориды, где проводит свой сбор канадская команда перед матчами Лиги Чемпионов КОКАКАФ против мексиканского "Крус Асуль", появление аллигатора не новость. Однако то, что рептилия оказалась в непосредственной близости к скоплению людей вызвало бурные эмоции у футболистов.

Игроки сначала просто смотрели за зверем, но когда аллигатор на правился к электрокару, а затем побежал в сторону людей, те бросились в рассыпную.

После того, как стало ясно, что животное не опасно (аллигаторы редко нападают на людей), игроки стали фотографироваться на его фоне. Через некоторое время рептилия самостоятельно покинула газон.

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