Аллигатор прервал тренировку "Торонто" (видео)

Фото: Твиттер @TorontoFC

Крайне необычный случай произошел на тренировке футболистов клуба "Торонто", выступающего в MLS. Прямо во время занятий на поле появился аллигатор. Видео с участием незваного гостя разместила пресс-служба клуба на своем аккаунте в Твиттере.

Guy didn't get the memo about closed training



Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di