Аллигатор прервал тренировку "Торонто" (видео)
Фото: Твиттер @TorontoFC
Крайне необычный случай произошел на тренировке футболистов клуба "Торонто", выступающего в MLS. Прямо во время занятий на поле появился аллигатор. Видео с участием незваного гостя разместила пресс-служба клуба на своем аккаунте в Твиттере.
Guy didn't get the memo about closed training— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021
Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di
Для Флориды, где проводит свой сбор канадская команда перед матчами Лиги Чемпионов КОКАКАФ против мексиканского "Крус Асуль", появление аллигатора не новость. Однако то, что рептилия оказалась в непосредственной близости к скоплению людей вызвало бурные эмоции у футболистов.
Игроки сначала просто смотрели за зверем, но когда аллигатор на правился к электрокару, а затем побежал в сторону людей, те бросились в рассыпную.
После того, как стало ясно, что животное не опасно (аллигаторы редко нападают на людей), игроки стали фотографироваться на его фоне. Через некоторое время рептилия самостоятельно покинула газон.
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|Нью-Йорк РБ
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|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
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|Montreal Impact
|34
|45
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|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34