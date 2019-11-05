"Альмерия" объявила о назначении легенды "Реала" на пост главного тренера

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Гути назначен на пост главного тренера "Альмерии", сообщает официальный сайт андалусийского клуба.

У руля "рохибланкос" 43-летний специалист сменил Педро Эмануэля. Условия его контракта не разглашаются.

Стоит отметить, что для Гути это первый самостоятельный опыт. Ранее он работал только с юношеской командой "Реала" и в тренерском штабе "Бешикташа".

"Альмерия" занимает второе место в турнирной таблице Сегунды по итогам 14 туров.

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