"Альмерия" объявила о назначении легенды "Реала" на пост главного тренера
Бывший полузащитник мадридского "Реала" Гути назначен на пост главного тренера "Альмерии", сообщает официальный сайт андалусийского клуба.
У руля "рохибланкос" 43-летний специалист сменил Педро Эмануэля. Условия его контракта не разглашаются.
Стоит отметить, что для Гути это первый самостоятельный опыт. Ранее он работал только с юношеской командой "Реала" и в тренерском штабе "Бешикташа".
"Альмерия" занимает второе место в турнирной таблице Сегунды по итогам 14 туров.
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