Алмейда: "Такую команду как ЦСКА тяжело пройти"



Нападающий АЕКа Угу Алмейда рассуждает о предстоящем противостоянии с ЦСКА в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

"Нам достался серьёзный соперник, который регулярно становился чемпионом в России. Такую команду тяжело пройти. Я не знаю, кто фаворит. Просто для нас будут сложные игры. Знаю, что встретятся две достойные команды. АЕК любит держать мяч и навязывать игру. Хотя я знаю, что ЦСКА оставляет мало простора для атак. У москвичей опытные футболисты. Вратарь и защитники уже давно играют вместе.

Я бы, конечно, предпочёл, чтобы первая встреча состоялась в Москве. Но ничего страшного, будем зарабатывать преимущество дома. Понятно, что ЦСКА на своём поле очень силён", - приводят слова Алмейды.

Стоит отметить, что 33-летний Алмейда ранее играл в России за "Кубань" и "Анжи".

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