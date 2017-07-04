Алмейда: "В Махачкале стреляли каждый день"

Бывший нападающий "Анжи" Угу Алмейда вспоминает о периоде выступлений в России.

"Когда я перешел в "Анжи", то мне сказали, что мы будем жить в Москве. Но затем оказалось, что нужно переезжать в Дагестан. Я приехал в разрушенную и уродливую страну. Каждый день на улице была слышна стрельба. Мне приходилось жить в отеле на стадионе. В 30 лет жить на стадионе, словно тебе 14 - неприятный опыт. Мой контракт действовал два года, но я разорвал его через шесть месяцев. Я больше не мог этого выносить", - приводит слова Алмейды Tribuna Expresso.

Напомним, что Алмейда выступал за "Анжи" в 2015 году, провел за клуб 12 матчей и забил 2 гола.

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