Алонсо: "Челси" имел множество моментов в обоих матчах с "Барселоной"



Защитник "Челси" Маркос Алонсо прокомментировал поражение своей команды от "Барселоны" (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"У них есть Месси и они были сильнее. Впрочем мы неплохо провели оба матча с каталонцами. Но против этой команды сложно играть, если ты пропускаешь легкие мячи и не используешь свои моменты.

Игрокам "Барселоны" нельзя предоставлять пространство, так как они могут создать гол из ничего. Нам немного не повезло в эпизодах с первыми двумя голами. Также мы три раза попали в штангу и создали множество моментов в обоих матчах. К перерыву счет мог быть 2:2", - приводит слова Алонсо BBC.

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