Алонсо: "Клопп должен помочь игрокам "Ливерпуля" справиться с эмоциями"



Бывший полузащитник "Реала" и "Ливерпуля" Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Чемпионов.

"Этот финал является не первым в карьере Клоппе. Уверен, что он сумеет помочь игрокам "Ливерпуля" справиться с эмоциями.

Мне близки оба клуба. Я выигрывал Лигу Чемпионов и с "Ливерпулем", и с "Реалом", поэтому меня порадует любой исход встречи", – приводит слова Алонсо официальный сайт английского клуба.

Напомним, что финал Лиги Чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.

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