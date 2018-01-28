Алонсо: "Матч с "Ньюкаслом" очень важен для "Челси"



Защитник "Челси" Маркос Алонсо рассуждает о предстоящем матче 1/16 финала Кубка Англии с "Ньюкаслом".

"Теперь у нас матч Кубка Англии, это будет очень важная игра. Мы должны держаться вместе и приложить усилия, чтобы показать себя командой, которой мы являемся, и продемонстрировать уровень, которым обладаем.

С начала сезона мы проводим больше матчей, и, естественно, это тяжелее, чем было в прошлом году, но мы хорошо тренируемся и хорошо восстанавливаемся. Иногда ты не готов на 100 процентов, но такое случается с каждой командой, и даже если ты не готов на 100 процентов, ты должен максимально выкладываться", - цитирует Алонсо официальный сайт клуба.

Матч "Челси" - "Ньюкасл" состоится сегодня, 28 января и начнется в 16:30 по московскому времени.

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