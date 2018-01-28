Алонсо: "Матч с "Ньюкаслом" очень важен для "Челси"

Теги челсиньюкасл юнайтедмаркос алонсо

Алонсо: "Матч с "Ньюкаслом" очень важен для "Челси"
Защитник "Челси" Маркос Алонсо рассуждает о предстоящем матче 1/16 финала Кубка Англии с "Ньюкаслом". 

"Теперь у нас матч Кубка Англии, это будет очень важная игра. Мы должны держаться вместе и приложить усилия, чтобы показать себя командой, которой мы являемся, и продемонстрировать уровень, которым обладаем.

С начала сезона мы проводим больше матчей, и, естественно, это тяжелее, чем было в прошлом году, но мы хорошо тренируемся и хорошо восстанавливаемся. Иногда ты не готов на 100 процентов, но такое случается с каждой командой, и даже если ты не готов на 100 процентов, ты должен максимально выкладываться", - цитирует Алонсо официальный сайт клуба.

Матч "Челси" - "Ньюкасл" состоится сегодня, 28 января и начнется в 16:30 по московскому времени.

Не пропустите: Кубковая битва полпредов Премьер-лиги: "Челси" на своем поле сразится с "Ньюкаслом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов