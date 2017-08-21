Алонсо: "Мы усердно работали и на 100 процентов заслужили победу"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо рассказал о впечатлениях от матча 2-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:1).

Отметим, что Алонсо оформил дубль в этой игре.

"Я очень рад победе. В течение недели было много разговоров, и это показало, что мы вместе, мы усердно работали и на 100 процентов заслужили победу. Мы постарались больше владеть мячом во втором тайме, но соперник очень хорошо прессинговал. Мы играли компактно и показали очень хорошую игру", - сказал он.

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