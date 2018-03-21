Алонсо: "Надеюсь, что Мората поедет на Чемпионат Мира"

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Алонсо: "Надеюсь, что Мората поедет на Чемпионат Мира"Защитник "Челси" Маркос Алонсо надеется на то, что его партнер по сборной Испании Альваро Мората получит вызов в национальную команду на ЧМ-2018 в России.

Напомним, что форвард не был вызван на ближайшие товарищеские матчи команды.

"Альваро был не слишком рад. Ему пришлось пройти через непростой период, когда он восстанавливался после травмы спины. Сейчас он готов на 100%, а недавно забил гол. Он очень важный игрок для нас. Надеюсь, что он удачно сыграет в концовке сезона и поедет на Чемпионат Мира", - сказал он.

Читайте: Маркос Алонсо назвал цели "Челси" на конец сезона | soccernews.ru

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