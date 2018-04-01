Алонсо поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо прокомментировал предстоящую игру с "Тоттенхэмом".

"Это игра, в которой определенно нужно побеждать. "Челси" должен бороться до конца за каждую цель, которую еще можно достигнуть, а в следующем сезоне мы должны быть в Лиге Чемпионов. Мы должны добыть победу над "Тоттенхэмом".

Я понимаю, что ничего не кончено, пока остаются математические шансы, но нам будет очень сложно, если мы проиграем" - приводит слова Алонсо Sly Sports.

Поединок между "Челси" и "Тоттенхэмом" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

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