Алонсо покинул "Краснодар"

Фото: сайт "Атлетико Минейро"\Автор неизвестен

Пресс-служба "Атлетико Минейро" на официальном сайте объявила о переходе парагвайского защитника "Краснодара" Хуниора Алонсо.

Бразильский клуб арендовал футболиста до 31 декабря 2022 года.

Стоит отметить, что 29-летний Алонсо перешел в "Краснодар" два месяца назад именно из "Атлетико Минейро". Сумма трансфера составила восемь миллионов евро.

Не пропустите: "Фламенго" приобрел защитника "Локомотива". | http://soccernews.ru