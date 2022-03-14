Алонсо покинул "Краснодар"
Фото: сайт "Атлетико Минейро"\Автор неизвестен
Пресс-служба "Атлетико Минейро" на официальном сайте объявила о переходе парагвайского защитника "Краснодара" Хуниора Алонсо.
Бразильский клуб арендовал футболиста до 31 декабря 2022 года.
Стоит отметить, что 29-летний Алонсо перешел в "Краснодар" два месяца назад именно из "Атлетико Минейро". Сумма трансфера составила восемь миллионов евро.
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