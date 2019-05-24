Алонсо: "Слухи о "Реале" - это комплимент для меня"



Испанский защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо может вернуться в мадридский "Реал".

"Я очень счастлив в "Челси", но увидим, что будет летом. Слухи о "Реале" - это комплимент для меня. Сейчас я сосредоточен на финале Лиги Европы. У меня еще четыре года в "Челси", и я надеюсь остаться здесь еще надолго", - приводит слова Алонсо Evening Standard.

28-летний Алонсо является воспитанником "Реала". В нынешнем сезоне он принял участие в 39 матчах за "Челси" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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