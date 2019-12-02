Алонсо: "Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами"

Теги реал мадридхаби алонсозинедин зидан

Алонсо: "Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами"

Наставник молодёжной команды "Реал Сосьедада" Хаби Алонсо выразил мнение, что Зинедин Зидан является уникальным тренером.

"При всём уважении к остальным, Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами. Выиграть три Лиги Чемпионов за два с половиной года в "Реале" - это было невероятно быстро", - цитирует Алонсо A Bola.

Напомним, что Зидан пока работал на взрослом уровне только с "Реалом".

Француз возглавлял "бланкос" с января 2016 по май 2018 года, выиграв 9 трофеев, затем ушёл в отставку, но в марте этого года вернулся на должность.

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