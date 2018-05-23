Альпинист поднялся на вершину Эвереста с футболкой Месси

Теги лионель мессибарселонааргентина

Альпинист поднялся на вершину Эвереста с футболкой Месси

Альпинист Дэн Дзенглубу покорил вершину высочайшей горы на Земле Эвереста и сфотографировался на ней с футболкой нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я поздравляю Дэна Дзенглубу, который покорил Эверест. Это потрясающее достижение! Спасибо ему за то, что выразил свою привязанность мне оттуда", - написал Месси в Facebook.

Фото: Футболка Месси на вершине Эвереста.

Не пропустите: Месси всего в один сезоне из последних девяти отдал менее десяти голевых передач. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов