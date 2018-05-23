Альпинист поднялся на вершину Эвереста с футболкой Месси
Альпинист Дэн Дзенглубу покорил вершину высочайшей горы на Земле Эвереста и сфотографировался на ней с футболкой нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"Я поздравляю Дэна Дзенглубу, который покорил Эверест. Это потрясающее достижение! Спасибо ему за то, что выразил свою привязанность мне оттуда", - написал Месси в Facebook.
Фото: Футболка Месси на вершине Эвереста.
Не пропустите: Месси всего в один сезоне из последних девяти отдал менее десяти голевых передач. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20