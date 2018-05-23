Альпинист поднялся на вершину Эвереста с футболкой Месси

Альпинист Дэн Дзенглубу покорил вершину высочайшей горы на Земле Эвереста и сфотографировался на ней с футболкой нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я поздравляю Дэна Дзенглубу, который покорил Эверест. Это потрясающее достижение! Спасибо ему за то, что выразил свою привязанность мне оттуда", - написал Месси в Facebook.

Фото: Футболка Месси на вершине Эвереста.

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