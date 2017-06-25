Альтернативой для Дембеле в "Барселоне" определили другого топового игрока

Каталонская "Барселона" определилась с альтернативным вариантом на случай неудачи при подписании вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

Как информирует испанская пресса, если "сине-гранатовым" не удастся приобрести 20-летнего француза, клуб переключит свое внимание на форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, который ранее заявлял о своем желании перебраться на Пиренеи.

В завершившемся сезоне Дибала забил 19 мячей и сделал 8 результативных передач в 48 матчах за "Ювентус".

Напомним, Вальверде не прочь подписать в "Барселону" хавбека "Реала". | soccernews.ru