Альтернативой для Дембеле в "Барселоне" определили другого топового игрока

Теги барселонаборуссия дортмундусман дембелепауло дибалаювентус

Альтернативой для Дембеле в "Барселоне" определили другого топового игрокаКаталонская "Барселона" определилась с альтернативным вариантом на случай неудачи при подписании вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

Как информирует испанская пресса, если "сине-гранатовым" не удастся приобрести 20-летнего француза, клуб переключит свое внимание на форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, который ранее заявлял о своем желании перебраться на Пиренеи.

В завершившемся сезоне Дибала забил 19 мячей и сделал 8 результативных передач в 48 матчах за "Ювентус".

Напомним, Вальверде не прочь подписать в "Барселону" хавбека "Реала". | soccernews.ru

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