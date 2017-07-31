Альтернативой Коутиньо в "Барселоне" определили бывшего хавбека "Реала"

Альтернативой своей главной трансферной цели Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля" в каталонской "Барселоне" определили бывшего полузащитника мадридского "Реала".

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" будут готовы переключить свое внимание в случае неудачи с подписанием хавбека "красных" на Месута Озила из лондонского "Арсенала". За 28-летнего немца "Барса" не пожалеет 60 миллионов евро.

Напомним, Неймар призвал Коутиньо отказать "Барселоне". | soccernews.ru