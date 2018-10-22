Альтернативой Марсело в "Ювентусе" определили другого звездного защитника

Теги ювентусмарселожорди альба

Альтернативой Марсело в "Ювентусе" определили другого звездного защитникаТуринский "Ювентус" определился с альтернативой защитника мадридского "Реала" Марсело, который стал одной из главных трансферных целей для чемпиона Италии.

Так, согласно сведениям Tuttosport, в случае, если "старой синьоре" не удастся заполучить бразильца, они предпримут попытки подписать бека каталонской "Барселоны" Жорди Альбу. В "Юве" рассчитывают воспользоваться ситуацией с неопределенным будущим игрока "сине-гранатовых", которому его клуб не спешит предлагать подписать новый контракт.

Напомним, Марсело выразил желание перейти в "Ювентус". | soccernews.ru

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