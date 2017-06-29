Альтернативой Верратти "Барселона" определила двух хавбеков из АПЛ
Каталонская "Барселона" разрабатывает различные варианты на случай, если клубу не удастся подписать полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти.
Как информирует FootMercato, альтернативными вариантами итальянскому хавбеку "сине-гранатовые" определили игроков английских "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреру и "Лестера" Рияда Махреза.
В завершившемся сезоне первый забил 2 гола и сделал 11 результативных передач в 50 матчах за "красных дьяволов", а второй отметился 10 забитыми мячами и 7 ассистами в 48 играх за "лис".
Напомним, "Барселона" представила выездную форму на следующий сезон. | soccernews.ru
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|38
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|3
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|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|69
|7
|Эвертон
|38
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|Саутгемптон
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|10
|Вест Бромвич Альбион
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|38
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|Лестер Сити
|38
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|Сток Сити
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|Суонси Сити
|38
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|Уотфорд
|38
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|38
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|Мидлсбро
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