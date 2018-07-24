Альтернативой Виллиану "Барселона" определила двух игроков

Альтернативой одной из главных своих трансферных целей в лице вингера лондонского "Челси" Виллиана каталонская "Барселона" определила двух игроков.

Так, после срыва переговоров по бразильцу "сине-гранатовые" планируют подписать вингера "Бордо" Малкома, по трансферу которого клуб уже достиг соглашения, и полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича, агент которого уже устанавливает контакт с президентом чемпионов Испании Жозепом Марией Бартомеу.

Напомним, "Челси" поднял цену на Виллиана. | soccernews.ru