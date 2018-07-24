Альтернативой Виллиану "Барселона" определила двух игроков

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Альтернативой Виллиану "Барселона" определила двух игроковАльтернативой одной из главных своих трансферных целей в лице вингера лондонского "Челси" Виллиана каталонская "Барселона" определила двух игроков.

Так, после срыва переговоров по бразильцу "сине-гранатовые" планируют подписать вингера "Бордо" Малкома, по трансферу которого клуб уже достиг соглашения, и полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича, агент которого уже устанавливает контакт с президентом чемпионов Испании Жозепом Марией Бартомеу.

Напомним,  "Челси" поднял цену на Виллиана. | soccernews.ru

Комментарии
Йо

В идеале Мбаппе и продать Дембеле

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Strateg

Теорема Эскобара в деле

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Kireman

Зачем столько игроков в середину поля????

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Пьянь

Малком это вингер. Пьянич вместо Иньесты, как я понимаю. Но мне кажется, что важнее всего сейчас было бы купить центрального нападающего.

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