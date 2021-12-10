Альварес озвучил "Зениту" свои требования по зарплате

Фото инстаграм Агустина Альвареса

Форвард "Пеньяроля" Агустин Альварес готов перейти в питерский "Зенит", но при одном условии.

По информации "СЭ", 20-летний футболист запросил годовую зарплату в размере 2 миллионов евро.

"Сине-бело-голубые" видят в уругвайце замену для Сердара Азмуна, чей контракт истекает в 2022 году.

Ранее сообщалось, что "Зенит" согласен заплатить 15 миллионов евро за нападающего.

Альварес является воспитанником "Пеньяроля", за основную команду сыграл 70 матчей, забил 33 гола и сделал 10 ассистов.

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