Альварес озвучил "Зениту" свои требования по зарплате

Теги пеньярользенит санкт-петербургагустин альварестрансферы

Альварес озвучил "Зениту" свои требования по зарплате

Фото инстаграм Агустина Альвареса

Форвард "Пеньяроля" Агустин Альварес готов перейти в питерский "Зенит", но при одном условии.

По информации "СЭ", 20-летний футболист запросил годовую зарплату в размере 2 миллионов евро.

"Сине-бело-голубые" видят в уругвайце замену для Сердара Азмуна, чей контракт истекает в 2022 году.

Ранее сообщалось, что "Зенит" согласен заплатить 15 миллионов евро за нападающего.

Альварес является воспитанником "Пеньяроля", за основную команду сыграл 70 матчей, забил 33 гола и сделал 10 ассистов.

Не пропустите: "Зенит" нацелился на двух защитников "Урала". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры

Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов