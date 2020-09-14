Альваро Гонсалес ответил на обвинения Неймара

Защитник "Марселя" Альваро Гонсалес отреагировал на критику со стороны форварда ПСЖ Неймара.

Напомним, что бразилец ударил испанца в конце очного матча команд, а после игры обвинил соперника в расизме.

"Здесь нет места расизму. У меня чистая карьера, большое количество коллег и друзей. Просто иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные три очка. Спасибо, семья", - написал Гонсалес в твиттере.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM Gracias familia⚪️Ⓜ️ pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

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