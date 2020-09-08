Альваро Мората хочет покинуть "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората принял решение покинуть клуб, сообщает Deportes Cuatro.

По сведениям издания, футболист хочет перейти в клуб, в котором он будет получать регулярную игровую практику. Впрочем, руководство "матрасников" не хочет отпускать игрока. Интерес к форварду проявляет "Ювентус", за который он выступал с 2014 по 2016 годы. Мората уже сообщил "Атлетико" о желании сменить клуб.

27-летний Мората выступает за "Атлетико" с 2019 года, провел за клуб 61 матч во всех турнирах, забил 22 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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