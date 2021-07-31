Альваро Одриосола из "Реала" заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Одриосолы/Автор неизвестен

Испанский правый защитник мадридского "Реала" Альваро Одриосола сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт королевского клуба.

Напомним, что ранее коронавирусом в составе "Реала" заразились Давид Алаба и Карим Бензема, однако последний уже выздоровел и с понедельника приступит к тренировкам.

В прошедшем сезоне Одриосола сыграл 13 матчей за "сливочных" в Ла Лиге, в которых забил 2 гола.

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