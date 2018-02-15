Алвес: "Если "Реал" хочет выйти в 1/4 финала, ему придется играть очень хорошо в Париже"

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Алвес: "Если "Реал" хочет выйти в 1/4 финала, ему придется играть очень хорошо в Париже"Защитник ПСЖ Дани Алвес назвал причину поражения от "Реала" в матче Лиги чемпионов (1:3).

По словам бразильца, его команде не хватило стабильности. 

"Мы хорошо соревновались, но ПСЖ был чересчур нестабильным, а на "Бернабеу" это очень дорого может стоить. На этом стадионе вы не можете почивать на лаврах, иначе будете наказаны. Теперь, если "Реал" хочет выйти в 1/4 финала, ему придется играть очень хорошо в Париже. Говорить по поводу фаворита в домашнем матче против "Реала" - сложно", - отметил он. 

Не пропустите: "Реал" - ПСЖ - 3:1 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии
эльдарХан

в париже будет еще хуже даж не срмневайся барсук)))

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