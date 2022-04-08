Алвес хочет продлить контракт с "Барселоной"

Фото: твиттер Алвеса\Автор неизвестен

Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес хочет продлить свой контракт с каталонским клубом, так как нынешний рассчитан до окончания текущего сезона, сообщает Sport.

По информации источника, "Барса" также не против подписания нового соглашения с Алвесом даже несмотря на то, что ему уже 38 лет. Руководство считает, что его можно оставить еще на год, потому что он доказал свою полезность.

Отмечается, что решение еще не принято, но все указывает на то, что он останется еще на год, возможно, до завершения карьеры в 2023 году.

В нынешнем сезоне Алвес сыграл в Ла Лиге 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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