Алвес, Каземиро и Неймар поборются за звание лучшего бразильского игрока в Европе
Стали известны номинанты на награду Samba Gold 2017, которая вручается лучшему бразильскому футболиста в Европе.
Победитель будет избран по итогам голосования среди болельщиков, бывших бразильских футболистов и спортивных журналистов.
В число претендентов на награду попали: Алекс Сандро ("Ювентус"), Алиссон ("Рома", Талиска ("Бешикташ"), Каземиро ("Реал"), Даниэль Алвес (ПСЖ), Данило ("Манчестер Сити"), Давид Луис ("Челси"), Дуглас Коста ("Ювентус"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Фабиньо ("Монако"), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Филипе Луис ("Атлетико"), Фред ("Шахтер"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Жулиано ("Фенербахче"), Жемерсон ("Монако"), Луис Густаво ("Марсель"), Малком ("Бордо"), Марсело ("Реал"), Маркиньос (ПСЖ), Миранда ("Интер"), Неймар (ПСЖ), Паулиньо ("Барселона"), Коутиньо ("Ливерпуль"), Фирмино ("Ливерпуль"), Тайсон ("Шахтер"), Тиаго Силва (ПСЖ), Вагнер Лав ("Аланьяспор"), Виллиан ("Челси") и Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад").
Стоит отметить, что награда Samba Gold вручается с 2008 года. Чаще всех ее выигрывал Тиаго Силва (трижды), дважды ее обладателем становился Неймар.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|16
|46
|2
|Манчестер Юнайтед
|16
|35
|3
|Челси
|17
|35
|4
|Бернли
|17
|31
|5
|Ливерпуль
|16
|30
|6
|Арсенал Лондон
|16
|29
|7
|Тоттенхэм
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|17
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|17
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11