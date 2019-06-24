Алвес может перейти в "Фенербахче"

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Алвес может перейти в "Фенербахче"

"Фенербахче" проявляет интерес к бразильскому защитнику Дани Алвесу, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, турецкий клуб рассматривает вариант с заключением контракта с футболистом в летнее трансферное окно. Алвес является свободным агентом, поэтому он может достаться "Фенербахче" бесплатно.

Ранее 36-летний Алвес предлагал свои услуги "Барселоне", но получил отказ.

В минувшем сезоне бразилец играл за ПСЖ, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.

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Arsenal Fan

В 36 лет у не три пути Китая, Турция и завершить карьеру.

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