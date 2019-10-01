Алвес назвал лучшую команду в истории футбола

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Алвес назвал лучшую команду в истории футбола
Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес поделился мнением о главном тренере "Манчестер Сити" Пепе Гвардиоле

"Гвардиола является гением, который подарил нам футбол как игрок и как тренер. Пеп умеет получать максимальную выгоду из любого футболиста. Он занимает особенное место в моей жизни. Он гений и является уникальным. Футболист, который работал с Пепом, изменится навсегда. Ты каждый день учишься чем-то новому под его руководством.

Когда он тренировал "Барселону", то эта команда была совершенством. А я был частью лучшей команды в истории футбола. За восемь лет мы завоевали 23 титула. Это было нечто историческое", - приводит слова Алвеса CNN.

Не пропустите: Дани Алвес рассказал, кого считает лучшим молодым игроком в мире. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Она могла быть лучшей,если бы не актерская деятельность состава и судейская помощь

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