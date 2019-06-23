Алвес не вернется в "Барселону"

"Барселона" не будет возвращать бразильского защитника Дани Алвеса, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба даже не стало рассматривать вариант с возвращением бразильца. Ранее Алвес сам предложил свои услуги "Барселоне".

Напомним, что 36-летний Алвес покинул ПСЖ и теперь является свободным агентом. За "Барселону" он выступал с 2008 по 2016 годы. В составе каталонского клуба он выиграл 23 трофея.

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