Алвес: "Несмотря на нашу дружбу, не одобряю то, что Неймар ударил фаната"

Защитник ПСЖ Дани Алвес прокомментировал инцидент, связанный с его одноклубником и другом Неймаром, который ударил фаната, передает L'Equipe.

Напомним, что бразилец ударил по лицу фаната после финального матча Кубка страны против "Ренна", а француз в этой же игре жёстко сфолил против защитника соперника Дамьена Да Силвы.

"Это довольно деликатный момент, так как случившееся произошло после обидного поражения. Реакция была неуместной, такого не должно быть в футболе. Это будет для него уроком.

Неймар - исключительный человек, однако бывают моменты, когда он не держит себя в руках. Несмотря на нашу дружбу, я не одобряю его поступок", - сказал Алвес.

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