Алвес: "Неймару нужно было выйти из тени Месси"

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Алвес: "Неймару нужно было выйти из тени Месси"

Защитник ПСЖ Дани Алвес считает правильным решение своего соотечественника Неймара уйти из "Барселоны" в парижский клуб.

"Неймар является одним из лучших футболистов мира наряду с Месси. Ему нужно было выйти из тени Лео. Играть в одной команде с Месси - лучшее, что может случиться в твоей карьере, но в то же время у тебя будут сомнения, настолько ли ты хорош или же всё благодаря ему. Думаю, что шансы добиться личных целей выше, если ты не играешь в связке с таким гением, как Месси. То, что Неймар пошёл дальше своей дорогой, очень важно для его дальнейшего развития и для сборной Бразилии" - приводит слова Алвеса официальный сайт ФИФА.

Напомним, что ПСЖ купил Неймара у "Барселоны" прошлым летом за 222 миллиона евро.

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