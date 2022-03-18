Алвес - о Месси: "Все, кто уходят из "Барселоны", потом жалеют"

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Защитник "Барселоны" Дани Алвес считает ошибкой уход из каталонского клуба нападающего Лионеля Месси.

Напомним, что в августе прошлого года звёздный аргентинец перешёл в ПСЖ, заключив двухлетний контракт.

"Думаю, Лео не получает удовольствия в Париже. Когда он счастлив - людей завораживает его игра. Считаю неуместным пребывание Месси в ПСЖ. Он находился в лучшем месте, чтобы заниматься любимым делом. Надеюсь, Лео вернётся. Хотя я не уверен, что это возможно.

Все, кто уходят из "Барселоны", потом жалеют об этом. Некоторые скажут, что это неправда, потому что не любят признавать свои ошибки. Но на самом деле они все сожалеют об уходе", - цитирует Алвеса ESPN.

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