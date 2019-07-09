Алвес обвинил Месси в неуважении ко всем бразильцам

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес не согласен с мнением капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

Напомним, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" выразил уверенность, что КОНМЕБОЛ создал все условия для победы "селесао" на Кубке Америки-2019, намекая на коррупцию в организации.

"Можно многое сказать на эмоциях, но я всё равно не соглашусь с его словами. Во-первых, Месси проявил неуважение ко всем бразильцам. Во-вторых, он проявил неуважение к нескольким профессионалам, которые, отложив в сторону множество вещей, бились за свою мечту. Друзья не всегда правы просто потому, что они друзья", - цитирует Алвеса Goal.com.

Напомним, что сборная Бразилии стала победителем континентального первенства. В полуфинале турнира подопечные Тите выбили как раз Аргентину, после чего Месси сделал несколько громких заявлений о судействе и коррупции.

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