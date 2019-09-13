Алвес объяснил отказ возвращаться в "Барселону" и "Ювентус"

Известный бразильский защитник Дани Алвес признался, что мог вернуться минувшим летом в "Барселону" или "Ювентус".

"Я мог перейти в "Ювентус" или "Барселону". Но я не принимаю внезапных решений. Спрашиваю у себя, что мне даст этот клуб, стану ли я там лучше как личность и профессионал. Тем более, они думают, что у меня есть срок годности. А я чувствую себя молодым парнем", - цитирует Алвеса Goal.com.

Напомним, что в итоге 36-летний футболист заключил с "Сан-Паулу" контракт до декабря 2022 года.

За "Барсу" Алвес выступал с 2008 по 2016 год, после чего один сезон провёл в "Ювентусе".

Не пропустите: Как Неймар спас Дани Алвеса от гигантского насекомого (видео). | http://soccernews.ru