Алвес объяснил отказ возвращаться в "Барселону" и "Ювентус"
Известный бразильский защитник Дани Алвес признался, что мог вернуться минувшим летом в "Барселону" или "Ювентус".
"Я мог перейти в "Ювентус" или "Барселону". Но я не принимаю внезапных решений. Спрашиваю у себя, что мне даст этот клуб, стану ли я там лучше как личность и профессионал. Тем более, они думают, что у меня есть срок годности. А я чувствую себя молодым парнем", - цитирует Алвеса Goal.com.
Напомним, что в итоге 36-летний футболист заключил с "Сан-Паулу" контракт до декабря 2022 года.
За "Барсу" Алвес выступал с 2008 по 2016 год, после чего один сезон провёл в "Ювентусе".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|16
|33
|2
|Сантос
|16
|33
|3
|Сан-Паулу
|17
|31
|4
|Палмейрас
|15
|30
|5
|Коринтианс
|16
|28
|6
|Атлетико Минейро
|16
|27
|7
|Байя
|17
|27
|8
|Интернасьонал
|16
|24
|9
|Ботафого
|16
|23
|10
|Атлетико Паранаенсе
|16
|22
|11
|Гремио
|17
|22
|12
|Гоияс
|16
|21
|13
|Сеара
|16
|20
|14
|Васко да Гама
|16
|20
|15
|Форталеза
|16
|18
|16
|Крузейро
|16
|15
|17
|Чапекоенсе
|16
|14
|18
|Флуминенсе
|15
|12
|19
|КСА
|17
|12
|20
|Аваи
|16
|7