Алвес объяснил отказ возвращаться в "Барселону" и "Ювентус"

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Алвес объяснил отказ возвращаться в "Барселону" и "Ювентус"

Известный бразильский защитник Дани Алвес признался, что мог вернуться минувшим летом в "Барселону" или "Ювентус".

"Я мог перейти в "Ювентус" или "Барселону". Но я не принимаю внезапных решений. Спрашиваю у себя, что мне даст этот клуб, стану ли я там лучше как личность и профессионал. Тем более, они думают, что у меня есть срок годности. А я чувствую себя молодым парнем", - цитирует Алвеса Goal.com.

Напомним, что в итоге 36-летний футболист заключил с "Сан-Паулу" контракт до декабря 2022 года.

За "Барсу" Алвес выступал с 2008 по 2016 год, после чего один сезон провёл в "Ювентусе".

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