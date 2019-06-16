Алвес: "Определюсь со своим будущим в ПСЖ после Кубка Америки"

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Алвес: "Определюсь со своим будущим в ПСЖ после Кубка Америки"

Бразильский защитник ПСЖ Дани Алвес не исключил вероятности ухода из клуба в летнее трансферное окно.

"Меня вдохновляет менеджмент ПСЖ. Но мы не сумели добиться необходимых результатов в спортивном плане. Я хочу играть за команду, которая знает, как бороться за трофеи. Сейчас все мои мысли связаны со сборной Бразилии. А после Кубка Америки я приму решение, останусь в ПСЖ или перейду в другой клуб. Все будет зависеть от того, какое предложение я получу", - приводит слова Алвеса Sport.es.

В минувшем сезоне 36-летний Алвес провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня этого года.

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