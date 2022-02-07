Алвес побил клубный рекорд "Барселоны"

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Алвес побил клубный рекорд "Барселоны"

Фото инстаграм Дани Алвеса

Правый защитник "Барселоны" Дани Алвес в очередной раз переписал историю каталонского клуба.

Бразилец стал самым возрастным автором гола в истории "сине-гранатовых".

Фулбек забил в ворота "Атлетико", когда ему было 38 лет и 276 дней.

Алвес превзошёл достижение Жоана Сегарре, который в сезоне 1963/64 отличился в матче с "Бетисом" в 36 лет и 163 дня.

Не пропустите: Алвес рассказал о своём отношении к непопаданию в заявку "Барселоны" на Лигу Европы. | http://soccernews.ru
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