Алвес: "Проект ПСЖ очень интересный"

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Алвес: "Проект ПСЖ очень интересный"
Бразильский защитник Дани Алвес прокомментировал свой переход парижский клуб.

"ПСЖ является очень интересным проектом. Мои друзья играют за этот клуб. Я люблю получать новые вызовы. Мне удавалось выиграть Лигу чемпионов три раза и теперь я хочу поделиться этим опытом здесь. Готов отдать клубу все силы. Нашей целью является победа в Лиге чемпионов. Меня впечатлила работа, которую проделал ПСЖ за последние несколько лет", - приводит слова Алвеса официальный твиттер ПСЖ.

Напомним, что 34-летний Алвес подписал с ПСЖ двухлетний контракт.

Не пропустите: Дани Алвес стал игроком ПСЖ. | http://soccernews.ru

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