Алвес пропустит матч с "Марселем"

Защитник ПСЖ Дани Алвес не поможет своей команде в матче десятого тура Лиги 1 против "Марселя", сообщает AS.

По сведениям издания, 34-летний бразилец испытывает проблемы со здоровьем. Однако характер повреждения футболиста не разглашается.

Напомним, что матч "Марсель" - ПСЖ состоится в воскресенье в 22:00 по московскому времени.

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