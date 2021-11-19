Алвес ради возвращения в "Барселону" согласился на минимальную зарплату для Ла Лиги

Фото инстаграм Дани Алвеса

Стал известен размер годового оклада защитника Дани Алвеса в "Барселоне".

По информация Marca, за сезон каталонский клуб будет платить 38-летнему футболисту всего 155 тысяч евро. Это минимальная зарплата, разрешённая Ла Лигой.

Бразилец согласился на такие условия, понимая серьёзность финансовых проблем "сине-гранатовых".

"Барса" подписала Алвеса неделю назад в качестве свободного агента. Стороны заключили контракт до июня 2022 года.

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