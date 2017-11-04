Алвес рассказал о причинах перехода в ПСЖ

Защитник ПСЖ Дани Алвес рассказал, какие обстоятельства побудили его перейти в парижский клуб, несмотря на предложение от "Манчестер Сити".

"Мой переезд в Париж - это сочетание нескольких факторов. У меня много друзей в ПСЖ, моя девушка жила в Париже, и ей безумно нравится этот город, а также клуб очень амбициозен и становится всё больше. Конечно, меня привлекала возможность снова поработать с Пепом Гвардиолой в "Манчестер Сити". Это ослепило меня, и я не видел других вариантов.

Один раз я уже принял быстрое решение - перейти в "Ювентус", и это негативно повлияло на моих близких. Было нелегко найти рейс из Турина, чтобы увидеть моих детей в Барселоне. Моей девушке было сложно найти работу - для неё было мало возможностей в Турине. В этом плане Париж лучше Манчестера, но я не скрываю, что восхищаюсь Пепом и хочу поиграть в чемпионате Англии" - цитирует 34-летнего бразильца Football Italia.

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