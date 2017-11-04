Алвес рассказал о причинах перехода в ПСЖ
Защитник ПСЖ Дани Алвес рассказал, какие обстоятельства побудили его перейти в парижский клуб, несмотря на предложение от "Манчестер Сити".
"Мой переезд в Париж - это сочетание нескольких факторов. У меня много друзей в ПСЖ, моя девушка жила в Париже, и ей безумно нравится этот город, а также клуб очень амбициозен и становится всё больше. Конечно, меня привлекала возможность снова поработать с Пепом Гвардиолой в "Манчестер Сити". Это ослепило меня, и я не видел других вариантов.
Один раз я уже принял быстрое решение - перейти в "Ювентус", и это негативно повлияло на моих близких. Было нелегко найти рейс из Турина, чтобы увидеть моих детей в Барселоне. Моей девушке было сложно найти работу - для неё было мало возможностей в Турине. В этом плане Париж лучше Манчестера, но я не скрываю, что восхищаюсь Пепом и хочу поиграть в чемпионате Англии" - цитирует 34-летнего бразильца Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|29
|2
|Монако
|11
|25
|3
|Лион
|11
|22
|4
|Марсель
|11
|21
|5
|Нант
|11
|20
|6
|Сент-Этьен
|11
|18
|7
|ФК Кан
|11
|18
|8
|Бордо
|12
|16
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Ренн
|12
|15
|11
|Тулуза
|11
|15
|12
|Генгам
|11
|14
|13
|Анжер
|11
|13
|14
|Дижон
|11
|12
|15
|Труа
|11
|12
|16
|Амьен
|10
|10
|17
|Ницца
|11
|10
|18
|Страсбур
|11
|10
|19
|Лилль
|10
|6
|20
|Метц
|11
|3