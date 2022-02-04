Алвес рассказал о своём отношении к непопаданию в заявку "Барселоны" на Лигу Европы

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Алвес рассказал о своём отношении к непопаданию в заявку "Барселоны" на Лигу Европы

Фото инстаграм Дани Алвеса

Правый защитник "Барселоны" Дани Алвес дал комментарий по поводу своего отсутствия в заявке команды на плей-офф Лиги Европы.

"Хави знает, что я думаю об этом. Я хочу помочь команде. Если помощь выражается в том, чтобы побыть в стороне, - хорошо. Конечно, я хотел попасть в заявку, но не собираюсь из-за этого портить атмосферу в раздевалке", - приводит слова бразильца Sport.es.

Ранее сообщалось, что Алвес остался недоволен решением тренерского штаба.

Напомним, что в стыковых матчах ЛЕ "сине-гранатовые" 17 и 24 февраля сыграют с "Наполи".

38-летний Алвес вернулся в "Барсу" текущем зимой и уже отдал 2 голевые передачи в 4 встречах.

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