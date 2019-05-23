Алвес: "Спорим на Эйфелеву башню, что Неймар не уйдет из ПСЖ"
Бразильский защитник ПСЖ Дани Алвес уверен, что его соотечественник Неймар не покинет парижский клуб в летнее трансферное окно.
"Спорим на Эйфелеву башню, что Неймар не уйдет из ПСЖ", - предложил Алвес журналисту. "Я думаю, что он еще не завершил свою работу в Париже. В жизни сначала нужно достичь своих целей, а уже после этого делать, то чего хочется.
Про уход Неймара пишут с того момента, как у ПСЖ ухудшились результаты. Но Неймар является настоящим маньяком, он хочет добиваться побед. Если мне позвонит "Реал", то я отвечу отказом. Я скажу им "нет", если они попросят связать меня с Неймаром", - приводит слова Алвеса ESPN.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Лилль
|37
|75
|3
|Лион
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|Сент-Этьен
|37
|65
|5
|Монпелье
|37
|59
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|Марсель
|37
|58
|7
|Ним
|37
|53
|8
|Ницца
|37
|53
|9
|Реймс
|37
|52
|10
|Ренн
|37
|49
|11
|Нант
|37
|48
|12
|Страсбур
|37
|46
|13
|Анжер
|37
|45
|14
|Бордо
|37
|38
|15
|Тулуза
|37
|38
|16
|Монако
|37
|36
|17
|Амьен
|37
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|18
|ФК Кан
|37
|33
|19
|Дижон
|37
|31
|20
|Генгам
|37
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