Алвес: "Спорим на Эйфелеву башню, что Неймар не уйдет из ПСЖ"

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Алвес: "Спорим на Эйфелеву башню, что Неймар не уйдет из ПСЖ"
Бразильский защитник ПСЖ Дани Алвес уверен, что его соотечественник Неймар не покинет парижский клуб в летнее трансферное окно.

"Спорим на Эйфелеву башню, что Неймар не уйдет из ПСЖ", - предложил Алвес журналисту. "Я думаю, что он еще не завершил свою работу в Париже. В жизни сначала нужно достичь своих целей, а уже после этого делать, то чего хочется. 

Про уход Неймара пишут с того момента, как у ПСЖ ухудшились результаты. Но Неймар является настоящим маньяком, он хочет добиваться побед. Если мне позвонит "Реал", то я отвечу отказом. Я скажу им "нет", если они попросят связать меня с Неймаром", - приводит слова Алвеса ESPN.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Неймар уехал из расположения ПСЖ без разрешения главного тренера. | http://soccernews.ru
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