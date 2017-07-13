Алвес: "В "Ювентусе" на меня смотрели с подозрением"

Новичок ПСЖ Дани Алвес объяснил, почему он решил покинуть "Ювентус".

"Сначала у меня было много трудностей в Турине. Меня не понимали как на поле и и за его пределами. В раздевалке нам запрещали включать музыку, а я не могу жить без нее. Я не сумасшедший и не пытаюсь менять правила. Мне нравится, когда вокруг царит радостная атмосфера, а команда едина. В "Ювентусе" на меня смотрели с подозрением, но со временем ситуация улучшилась", - цитирует Football Italia Алвеса.

Напомним, что 34-летний Алвес покинул "Ювентус" в статусе свободного агента и достался ПСЖ бесплатно.

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