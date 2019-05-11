Алвес встал на защиту Месси, который подвергся критике после вылета "Барселоны" из ЛЧ

Теги дани алвесбарселоналионель мессиливерпуль

Алвес встал на защиту Месси, который подвергся критике после вылета "Барселоны" из ЛЧ

Экс-защитник "Барселоны, а ныне игрок ПСЖ Дани Алвес встал на защиту капитана каталонцев Лионеля Месси, которого после вылета команды из Лиги чемпионов стали критиковать. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, "Барселона" проиграла "Ливерпулю" в ответном полуфинальном матче ЛЧ (4:0) и по сумме двух матчей не смогла пройти дальше.

"Я считаю, что Месси единственный в мире игрок, которого нельзя ни в чем винить. Если у команды что-то не получается, Лео всегда в порядке. Каждый несет ответственность.

После первой встречи с "Ливерпулем" (3:0), его называли пришельцем. Но как бы ты ни был хорош, ты не можешь тащить целую команду", - сказал Алвес. 

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 22 результативные передачи.

Не пропустите: Роналдо: "Слова о том, что "Барселона" побеждает благодаря Месси - это неуважение к команде". | http://soccernews.ru
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