Алвес встал на защиту Месси, который подвергся критике после вылета "Барселоны" из ЛЧ

Экс-защитник "Барселоны, а ныне игрок ПСЖ Дани Алвес встал на защиту капитана каталонцев Лионеля Месси, которого после вылета команды из Лиги чемпионов стали критиковать. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, "Барселона" проиграла "Ливерпулю" в ответном полуфинальном матче ЛЧ (4:0) и по сумме двух матчей не смогла пройти дальше.

"Я считаю, что Месси единственный в мире игрок, которого нельзя ни в чем винить. Если у команды что-то не получается, Лео всегда в порядке. Каждый несет ответственность.

После первой встречи с "Ливерпулем" (3:0), его называли пришельцем. Но как бы ты ни был хорош, ты не можешь тащить целую команду", - сказал Алвес.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 22 результативные передачи.

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