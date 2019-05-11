Алвес встал на защиту Месси, который подвергся критике после вылета "Барселоны" из ЛЧ
Экс-защитник "Барселоны, а ныне игрок ПСЖ Дани Алвес встал на защиту капитана каталонцев Лионеля Месси, которого после вылета команды из Лиги чемпионов стали критиковать. Об этом сообщает ESPN.
Напомним, "Барселона" проиграла "Ливерпулю" в ответном полуфинальном матче ЛЧ (4:0) и по сумме двух матчей не смогла пройти дальше.
"Я считаю, что Месси единственный в мире игрок, которого нельзя ни в чем винить. Если у команды что-то не получается, Лео всегда в порядке. Каждый несет ответственность.
После первой встречи с "Ливерпулем" (3:0), его называли пришельцем. Но как бы ты ни был хорош, ты не можешь тащить целую команду", - сказал Алвес.
В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 22 результативные передачи.
Не пропустите: Роналдо: "Слова о том, что "Барселона" побеждает благодаря Месси - это неуважение к команде". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
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|Атлетико Мадрид
|36
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|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30