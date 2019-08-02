Алвес выбрал необычный игровой номер в "Сан-Паулу"
Новичок "Сан-Паулу" Дани Алвес определился с игровым номером, сообщает официальный твиттер клуба.
36-летний футболист будет выступать за "трёхцветных" с цифрой "10" на спине.
O meu craque veste a 10! É isso: @DaniAlvesD2 é o novo camisa 10 do Tricolor. Corre para comprar a sua, personalizada com o nome e o número dele: https://t.co/FqSdXLRPMh#DaniEstáAqui pic.twitter.com/MvM15DlIj8— São Paulo FC (@SaoPauloFC) 2 августа 2019 г.
Напомним, что звёздный бразилец заключил с "Сан-Паулу" контракт до декабря 2022 года.
Алвес присоединился к новой команде бесплатно, поскольку являлся свободным агентом.
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|Команда
|М
|О
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|38
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|38
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|3
|Фламенго
|38
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|Атлетико Минейро
|38
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|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28