Алвес выбрал необычный игровой номер в "Сан-Паулу"

Новичок "Сан-Паулу" Дани Алвес определился с игровым номером, сообщает официальный твиттер клуба.

36-летний футболист будет выступать за "трёхцветных" с цифрой "10" на спине.

O meu craque veste a 10! É isso: @DaniAlvesD2 é o novo camisa 10 do Tricolor. Corre para comprar a sua, personalizada com o nome e o número dele: https://t.co/FqSdXLRPMh#DaniEstáAqui pic.twitter.com/MvM15DlIj8 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 2 августа 2019 г.

Напомним, что звёздный бразилец заключил с "Сан-Паулу" контракт до декабря 2022 года.

Алвес присоединился к новой команде бесплатно, поскольку являлся свободным агентом.

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